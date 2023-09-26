Мадуро призвал решить территориальный спор с Гайаной путем прямых переговоров

Президент Венесуэлы подчеркнул, что единственный способ решить территориальный спор с Гайаной - это "возобновление лицом к лицу прямого диалога, предусмотренного Женевским соглашением"

КАРАКАС, 26 сентября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал разрешить многолетний территориальный спор с Гайаной путем прямых переговоров с президентом этой страны Мухаммедом Ирфаан Али.

"Я, Николас Мадуро Морос, президент Боливарианской Республики Венесуэла, от имени нашего народа подтверждаю готовность встретиться с вами в скором времени в любом месте Карибского региона, чтобы в соответствии с Женевским соглашением начать диалог и возобновить мирные переговоры", - заявил в понедельник венесуэльский лидер в прямом эфире авторской программы "С Мадуро +" телеканала Venezuela de Televisión.

В апреле Международный суд ООН признал приемлемым к рассмотрению иск Гайаны к Венесуэле о демаркации границы между двумя странами на основании решения третейского суда, состоявшегося в Париже в 1899 году, на котором под давлением Великобритании 90% спорной территории было передано ее колонии - Британской Гайане по поддельным географическим картам. Венесуэла настаивает на демаркации границ путем прямых переговоров с Гайаной, что после провозглашения независимости этой страны предусмотрено Женевским соглашением от 1966 года.

В последнее время территориальный конфликт между двумя странами обострился в связи с предоставлением Гайаной нефтяных концессий американской компании Exxon Mobil на неразграниченной морской территории и планами США разместить военную базу на спорной территории.

"Сегодня империя США при поддержке британского правительства и марионеток Exxon Mobil, которые правят в Гайане, претендует присвоить богатства Гайаны-Эссекибо (территории, находящиеся к западу от реки Эссекибо, на которые претендует Каракас - прим. ТАСС): золото, алмазы, биоразнообразие, воду, газ, и захватить огромные нефтяные и газовые месторождения на море", - заявил Мадуро. "Венесуэла ранее была жертвой британского правительства, а сегодня является жертвой Exxon Mobil, Южного командования США и американской империи", - указал президент.

Мадуро подчеркнул, что "единственным возможным решением" территориального спора с Гайаной является "возобновление лицом к лицу прямого диалога, предусмотренного Женевским соглашением".