В результате взрывов припортовая инфраструктура в Одесской области получила повреждения

Глава военной администрации региона Олег Кипер сообщил, что повреждения получили, в частности, складские помещения и 30 грузовых автомобилей

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Припортовая инфраструктура на юге Одесской области оказалась повреждена в результате взрывов. Об этом сообщил глава военной администрации региона Олег Кипер.

"В Измаильском районе произошли попадания в припортовую инфраструктуру", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Кипера, повреждения получили, в частности, складские помещения и 30 грузовых автомобилей. "Шесть фур загорелись. Пожарные ликвидировали возгорания", - добавил он.

Ранее поступила информация о взрывах в Одесской области, в том числе в районе дунайского порта Рени, когда в регионе действовал режим воздушной тревоги.