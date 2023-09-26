Президент Туниса перенес визит делегации ЕК на более поздний срок

Причины подобного решения в канцелярии не разъяснили

РАБАТ, 26 сентября. /ТАСС/. Президент Туниса Каис Саид объявил о переносе даты визита делегации Еврокомиссии в арабскую республику. Об этом сообщила канцелярия тунисского лидера на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Президент страны Каис Саид в ходе заседания Совета национальной безопасности поручил министерству иностранных дел уведомить европейских партнеров о переносе на более поздний срок запланированного визита делегации Еврокомиссии в Тунис. Новую дату стороны должны будут согласовать между собой", - говорится в заявлении. Причины подобного решения в канцелярии не разъяснили.

14 сентября издание Politico со ссылкой на письмо тунисских властей проинформировало, что правительство Туниса отказало во въезде на территорию страны миссии из пяти членов комитета по внешней политике Европарламента (ЕП). В качестве возможной причины отказа во въезде издание назвало проведенную европарламентариями в июле пресс-конференцию, в ходе которой депутаты ЕП от левых и либеральных фракций подвергли власти Туниса критике по обвинениям в несоблюдении прав человека.

Ранее Еврокомиссия и Тунис подписали меморандум о взаимопонимании в сфере стратегического и всеобъемлющего партнерства между ЕС и североафриканским государством. Он включает в себя меры по укреплению торгово-экономических отношений, управлению миграционными процессами, установлению взаимодействия в области устойчивой и конкурентоспособной энергетики. Согласно сведениям международных организаций, путь от побережья Туниса в направлении ЕС уже не первый год остается одним из самых частых маршрутов перемещения нелегальных мигрантов в Средиземном море.