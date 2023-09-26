26 сентября, 06:40
Военная операция на Украине

В двух областях на востоке Украины объявили воздушную тревогу

По данным официального ресурса для оповещения, сирены включились в 09:13 в Харьковской области, а в 09:16 - в Днепропетровской

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в двух регионах на востоке Украины. По данным официального ресурса для оповещения, сирены включились в 09:13 (совпадает с мск) в Харьковской области, а в 09:16 - в Днепропетровской.

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Ночью и утром в регионах Украины объявлялась воздушная тревога. Поступали сообщения о взрывах. После местные власти сообщили о повреждениях в том числе припортовой инфраструктуры на юге Одесской области, одного из предприятий в Кривом Роге, а также инфраструктурных объектов в Николаеве и в Черкасской области. 

Теги:
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