В двух областях на востоке Украины объявили воздушную тревогу

По данным официального ресурса для оповещения, сирены включились в 09:13 в Харьковской области, а в 09:16 - в Днепропетровской

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в двух регионах на востоке Украины. По данным официального ресурса для оповещения, сирены включились в 09:13 (совпадает с мск) в Харьковской области, а в 09:16 - в Днепропетровской.

Ночью и утром в регионах Украины объявлялась воздушная тревога. Поступали сообщения о взрывах. После местные власти сообщили о повреждениях в том числе припортовой инфраструктуры на юге Одесской области, одного из предприятий в Кривом Роге, а также инфраструктурных объектов в Николаеве и в Черкасской области.