WP: на Украину доставили менее половины обещанных США танков Abrams

Как сообщило издание, всего запланирована отправка 31 танка

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Киев к настоящему моменту получил от США менее половины от обещанного 31 танка Abrams. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на украинских военных.

"Пока что доставлено менее половины ожидаемых танков M1 Abrams", - заявил изданию представитель Вооруженных сил Украины на условиях анонимности.

25 сентября газета The New York Times сообщила, что первая партия танков Abrams прибыла на Украину раньше запланированного срока. Собеседники издания не указали, сколько Abrams были доставлены на Украину в данный момент. По сообщениям газеты, Киев запросил по меньшей мере 300 западных танков для контрнаступления, однако до сих пор получил примерно половину.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Abrams доставлены на Украину.