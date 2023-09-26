26 сентября, 07:52,
обновлено 26 сентября, 08:18
Военная операция на Украине

WP: на Украину доставили менее половины обещанных США танков Abrams

Как сообщило издание, всего запланирована отправка 31 танка

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Киев к настоящему моменту получил от США менее половины от обещанного 31 танка Abrams. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на украинских военных.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Пока что доставлено менее половины ожидаемых танков M1 Abrams", - заявил изданию представитель Вооруженных сил Украины на условиях анонимности.

25 сентября газета The New York Times сообщила, что первая партия танков Abrams прибыла на Украину раньше запланированного срока. Собеседники издания не указали, сколько Abrams были доставлены на Украину в данный момент. По сообщениям газеты, Киев запросил по меньшей мере 300 западных танков для контрнаступления, однако до сих пор получил примерно половину.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Abrams доставлены на Украину. 

Теги:
УкраинаСШАВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация