Мексика направила более 1,5 тыс. силовиков для защиты границы от наркокартелей

Министерство безопасности штата Чьяпас отметило, что проводятся профилактические и упреждающие операции

МЕХИКО, 26 сентября. /ТАСС/. Власти Мексики направили к границе с Гватемалой более 1,5 тыс. сотрудников силовых структур, в том числе Нацгвардии и вооруженных сил, для обеспечения безопасности в связи с возросшей активностью мексиканских наркокартелей. Об этом сообщается на сайте министерства безопасности мексиканского штата Чьяпас.

"Оперативная группа численностью более 1,5 тыс. человек <...> проводит профилактические и упреждающие операции с воздуха, а также на улицах, дорогах и шоссе региона, необходимые для защиты и служения сообществу", - говорится в заявлении ведомства.

Как сообщает агентство Associated Press, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор 25 сентября заявил, что наркокартели отрезали ряд приграничных городов, в некоторых из них отсутствует электроснабжение и блокированы дороги. Агентство отметило, что речь идет о борьбе картеля "Синалоа" с картелем "Новое поколение Халиско" за контроль над территориями, где проходит маршрут контрабанды наркотиков в Южную Америку. В близлежащих районах штата Чьяпас в последние несколько месяцев часто происходят перестрелки, похищения людей, поступают сообщения о вымогательствах со стороны банд.

Гватемала также направила силовиков в приграничный район. Как сообщил телеканалу CNN Español представитель вооруженных сил страны Рубен Теллес, 25 сентября к границе отправили 400 военных. На месте уже размещены 1,6 тыс. гватемальских силовиков.