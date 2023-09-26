В Армении приземлился первый вертолет с пострадавшими от взрыва в Карабахе

Из города Сисиана их перевезут в столичные медицинские центры, сообщила пресс-служба армянского Минздрава

ЕРЕВАН, 26 сентября. /ТАСС/. Первый вертолет с пострадавшими в результате взрыва в бензохранилище на дороге Степанакерт - Аскеран в Нагорном Карабахе, приземлился в городе Сисиане Сюникской области Армении. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Минздрава Армении.

"Первый вертолет с нашими соотечественниками, пострадавшими при взрыве в Нагорном Карабахе, приземлился в Сисиане. Оттуда их перевезут в столичные медицинские центры", - говорится в сообщении.

Взрыв произошел вчера около 20:00 по местному времени (19:00 мск). Большое число раненых обусловлено скоплением у бензохранилища людей, которые пытались выехать в Армению в условиях острого топливного дефицита.