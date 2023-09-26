Баку заявил об изъятии 22 единиц бронетехники у армянских формирований в Карабахе

Также изъяты 47 артиллерийских орудий

БАКУ, 26 сентября. /ТАСС/. Силовые ведомства Азербайджана продолжают процесс разоружения армянских формирований в Карабахе после завершения там антитеррористической операции. Как сообщила пресс-служба Минобороны республики, изъяты 22 единицы бронетехники и 47 артиллерийских орудий.

Согласно списку, опубликованному на сайте военного ведомства, к 10:00 по местному времени (09:00 мск) также изъяты 909 единиц стрелкового оружия и гранатометов, 165 средств противовоздушной обороны, 251 308 боеприпасов, 75 единиц автомобильной техники, 21 прицеп, 154 оптических и других приборов.

19 сентября произошло очередное обострение ситуации в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября Минобороны Азербайджана заявило о достижении при участии российского миротворческого контингента договоренности о приостановке антитеррористических мероприятий в Карабахе.