Посольство США подтвердило передачу Вашингтоном Киеву списка приоритетных реформ

В частности, Киеву рекомендуется провести либерализацию цен на газ и электроэнергию, расширить наблюдательные советы компаний "Укрэнерго" и "Нафтогаз", усилить Национальное антикоррупционное бюро Украины

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Посольство США подтвердило, что Вашингтон передал Киеву список приоритетных реформ, которые рекомендуется реализовать властям Украины.

"Соединенные Штаты предоставили предлагаемый список приоритетных реформ для обсуждения и обратной связи на Межведомственной координационной платформе доноров для Украины в Брюсселе. <...> Список был предложен в качестве основы для консультаций с правительством Украины и ключевыми партнерами в рамках нашей постоянной поддержки Украины и ее усилий по интеграции в Европу, цели, которую Соединенные Штаты решительно поддерживают", - говорится в сообщении на сайте американской дипмиссии.

Накануне издание "Украинская правда" опубликовало текст письма зампомощника президента США по национальной безопасности Майкла Пайла украинскому руководству. В документе под названием "Перечень приоритетных реформ. Реформы, связанные с условиями оказания помощи от США" Киеву рекомендуется провести либерализацию цен на газ и электроэнергию, расширить наблюдательные советы компаний "Укрэнерго" и "Нафтогаз", усилить Национальное антикоррупционное бюро Украины, которое должно получить исключительные полномочия по расследованию резонансных коррупционных дел, восстановить обязательное декларирование активов для всех госслужащих и судей, а также провести реформы некоторых ведомств. Отмечается, что Киеву следует выполнить рекомендации в течение 18 месяцев.

Как отметил накануне депутат Верховной рады Ярослав Железняк, это письмо было отправлено не только в Киев, но и в Брюссель координационной платформе доноров Украины, в которую входят страны Европейского союза и Группы семи. По его мнению, следующим шагом станет синхронизация требований и условий финансирования, после чего Киев будет ограничен в получении финансовой помощи от остальных западных партнеров. Депутат отметил, что Украина окажется в ситуации "деньги в обмен на реформы".