Эрдоган: США продолжают связывать членство Швеции в НАТО с продажей Турции F-16

По словам турецкого лидера, то же самое делает и Канада

АНКАРА, 26 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США продолжают связывать перспективу членства Швеции в НАТО с одобрением поставок Анкаре истребителей F-16.

"США продолжают ставить в зависимость от F-16 вопрос о Швеции. То же делает и Канада. Говорят разобраться с этим. Но у нас есть парламент, как и у Америки. Мы подадим заявку, будем следить за прогрессом по графику, который определит парламент. Когда и каким будет решение, определит только наш парламент", - сказал он в интервью журналистам по возвращении из рабочей поездки в Нахичевань, его слова приводит агентство Anadolu.

Эрдоган также отметил, что в ходе недавнего визита в США глава МИД Турции Хакан Фидан провел переговоры с госсекретарем Энтони Блинкеном и обсудил с ним вопрос продажи истребителей. "Теперь мы ожидаем четкого ответа от США по этому вопросу. Мы надеемся, что получим положительный результат без особых задержек", - сказал он.

Кроме того, турецкий президент считает, что отход американского сенатора Роберта Менендеса от темы продажи Турции истребителей F-16 даст Анкаре преимущество и ускорит решение вопроса. "Менендес и люди с его менталитетом препятствуют нам. Его уход дает нам преимущество. У нас может появиться возможность ускорить процесс по F-16. Хотя проблема F-16 - это не вопрос, который зависит только от Менендеса", - указал он.

23 сентября стало известно, что Менендес (демократ от штата Нью-Джерси) временно слагает с себя полномочия председателя комитета по иностранным делам Сената Конгресса США в связи с выдвинутыми против него американскими правоохранительными органами обвинениями в коррупции. Он высказывал наиболее жесткую критику в отношении продажи Турции истребителей, и его комитет тормозил принятие решения по этому вопросу.

Ранее Турция запросила у США 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов модернизации Block 70 для имеющихся у нее самолетов. Американские законодатели могут препятствовать продажам вооружений США другим государствам. Как заявлял Блинкен, некоторые члены Конгресса призывают увязать такие поставки Турции с шагами Анкары, необходимыми для принятия Швеции в НАТО.