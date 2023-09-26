В ФРГ заявили, что за взрывами на "Северных потоках" стоят "противники энергосуверенитета"

Лидер АдГ Тино Хрупалла также призвал отремонтировать газопровод

БЕРЛИН, 26 сентября. /ТАСС/. Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла заявил, что за взрывами на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" стоят "противники энергетического суверенитета Германии". Лидер АдГ также призвал отремонтировать "Северный поток".

"Год назад противники энергетического суверенитета Германии взорвали "Северный поток", - написал Хрупалла на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter). "Линия жизни германской промышленности перерезана. Фракция АдГ в Бундестаге призывает к расследованию и наказанию всех виновных. "Северный поток" нужно отремонтировать, открыть и обезопасить", - отметил сопредседатель "Альтернативы для Германии".

27 сентября прошлого года компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших днем ранее "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на морских маршрутах трубопроводов. Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждения газопроводов.

8 февраля американский публицист Сеймур Херш в своей статье написал, что взрывные устройства под газопроводами заложили в июне 2022 года водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. Позже газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что диверсию на газопроводах могла совершить некая "проукраинская группировка", которая действовала без ведома властей США.