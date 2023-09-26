Представитель Израиля отверг в МАГАТЭ спекуляции об атомной программе страны

Еврейское государство не подписывало Договор о нераспространении ядерного оружия, избегая тем самым международного контроля за деятельностью реактора в Димоне

ВЕНА, 26 сентября. /ТАСС/. Израиль отвергает попытки арабских стран вынести на обсуждение МАГАТЭ ядерную программу еврейского государства и выступает против политизации работы агентства. Об этом заявил глава Израильской комиссии по атомной энергии Моше Эдри на 67-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.

"К сожалению, Израиль многие годы постоянно подвергается обособлению со стороны арабской группы, выдвигающей на обсуждение в рамках повестки пункт о так называемом ядерном потенциале Израиля. Этот пункт, вносимый в повестку год за годом, политически мотивирован и совершенно выходит за рамки устава и мандата МАГАТЭ. Мы категорически возражаем против его включения в повестку дня", - заявил израильский чиновник.

По мнению Эдри, "этот пункт повестки отвлекает внимание от важных вопросов, касающихся Генеральной конференции, и является еще одной попыткой политизировать этот профессиональный форум".

Израиль ведет ядерные разработки в городе Димона, расположенном в пустыне Негев на юге страны. Еврейское государство не подписывало Договор о нераспространении ядерного оружия, избегая тем самым международного контроля за деятельностью реактора в Димоне. Израиль продолжает политику неопределенности: он официально не признает, но и не отрицает наличие в его арсенале ядерного оружия.