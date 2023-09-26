СМИ: в Литве число иностранцев впервые достигло 200 тыс.

По информации Kauno diena, этот показатель удвоился с 2022 года

ВИЛЬНЮС, 26 сентября. /ТАСС/. Число проживающих в Литве граждан других стран с 2022 года удвоилось и превысило 200 тыс. Как сообщило издание Kauno diena, этот рубеж балтийская республика перешагнула впервые в своей истории.

По состоянию на 1 января 2022 года, согласно данным департамента миграции, в Литве насчитывалось 100 125 иностранцев, а 1 сентября их было уже 203 157 человек. "Больше всего в Литве украинцев. С начала 2022 года, когда их было 31 970, граждан этой страны стало больше более чем в два раза - 85 579 человек", - написала газета.

На начало 2023 года в Литве насчитывалось 48 тыс. белорусов. Сейчас их число составляет более 60 тыс.

Приток россиян в Литву значительно скромнее в силу ограничительных мер на обращения за видом на жительство и вообще на въезд в республику. С начала 2023 года в Литву перебрались около 500 человек. Сейчас в стране насчитывается 16 179 граждан РФ. Более половины из них - 8 571 человек - являются постоянными жителями страны, сделавшими для себя во время самоопределения 1990-х годов выбор в пользу российского гражданства.

Население Литвы составляет 2,86 млн человек.