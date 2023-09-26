Премьер Албании обвинил Сербию в разжигании вооруженного конфликта

По словам Эди Рамы, объявление в Белграде траура по четырем сербам "является худшим сигналом" евроатлантическому сообществу

БЕЛГРАД, 26 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Албании Эди Рама заявил о неприемлемости объявленного в Сербии траура из-за четырех погибших на севере Косова и Метохии сербов и обвинил Белград в разжигании серьезнейшего с 1999 года вооруженного конфликта.

"Официально объявленный в Белграде траур по членам вооруженной группировки, которые были уничтожены силами безопасности Республики Косово после того, как эта группа лишила жизни полицейского, является худшим сигналом, который Сербия могла бы подать региону и евроатлантическому сообществу. Следовало бы начать серьезное расследование в отношении членов этой преступной группировки, их связей с торговцами оружием и другими физическими или юридическими лицами в Сербии или где-либо еще, потенциально причастными к созданию вооруженного движения на севере Косова. Белград с этим объявлением траура, которое не имеет ничего общего с XXI веком, разжигает, как никогда прежде с 1999 года, пожар вооруженного конфликта", - написал Рама в социальной сети X ("Икс", ранее Twitter).

"Это не только неоправданно и неприемлемо, но и достойно порицания со всей силой слова и инструментов, имеющихся в распоряжении евроатлантического сообщества", - заключил албанский премьер, добавив, что для Сербии настал решающий момент, чтобы определить, "будет ли она с Европой и демократическим миром XXI века или с тенью самой себя конца XX века".

Правительство Сербии решило объявить 27 сентября днем траура в связи с гибелью четырех человек в Косове и Метохии. Трехдневный траур с 26 по 28 сентября также объявили в сербских районах Косова и Метохии.

Президент Сербии Александар Вучич в ходе обращения к нации вечером 24 сентября заявил, что представители Сил НАТО для Косова (KFOR) фактически дали премьер-министру самопровозглашенной республики Альбину Курти карт-бланш на убийство сербов в ходе инцидента на севере Косова, где были убиты четыре гражданина Сербии. По его словам, представители KFOR помогали полиции самопровозглашенного Косова в операции против местных сербов.

Ранее Курти опубликовал фотографии вооруженных людей в масках, утверждая, что они напали на полицейских при поддержке сербских властей. Он сообщал, что правоохранительные органы Косова проводят операцию по задержанию подозреваемых. По словам Курти, в ночь на 24 сентября один страж порядка был убит, а второй получил ранения. Позднее Вучич сообщил, что полицейские подразделения непризнанного Косова убили трех сербов и тяжело ранили двух, позднее умер еще один человек. По словам президента Сербии, после произошедшего Белград никогда не признает независимость края.