В Сербии объявили траур после гибели четырех сербов в Косове и Метохии

Президент республики Александар Вучич ранее заявил, что представители Сил НАТО для Косова фактически дали премьер-министру самопровозглашенной республики Альбину Курти карт-бланш на убийство сербов в ходе инцидента

БЕЛГРАД, 26 сентября. /ТАСС/. Правительство Сербии приняло решение объявить 27 сентября днем траура в связи с гибелью четырех человек в Косове и Метохии.

"Правительство Сербии просит все средства массовой информации и организаторов публичных мероприятий адаптировать свою программу к дню траура в среду, 27 сентября, и таким образом отдать дань памяти жертвам в Косове и Метохии", - цитирует агентство Tanjug сообщение правительства.

Ранее трехдневный траур с 26 по 28 сентября был объявлен в сербских районах Косова и Метохии.

Президент Сербии Александар Вучич в ходе обращения к нации вечером 24 сентября заявил, что представители Сил НАТО для Косова (KFOR) фактически дали премьер-министру самопровозглашенной республики Альбину Курти карт-бланш на убийство сербов в ходе инцидента на севере Косова, где были убиты четыре гражданина Сербии. По его словам, представители KFOR помогали полиции самопровозглашенного Косова в операции против местных сербов.

Ранее Курти опубликовал фотографии вооруженных людей в масках, утверждая, что они напали на полицейских при поддержке сербских властей. Он сообщал, что правоохранительные органы Косова проводят операцию по задержанию подозреваемых. По словам Курти, в ночь на 24 сентября один страж порядка был убит, а второй получил ранения. Позднее Вучич сообщил, что полицейские подразделения непризнанного Косова убили трех сербов и тяжело ранили двух, позднее умер еще один человек. По словам президента Сербии, после произошедшего Белград никогда не признает независимость края.