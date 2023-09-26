Продукты под замком: Запад борется с волной краж в магазинах

США и Великобританию захлестнула волна шоплифтинга. Ретейлеры регулярно жалуются на рост числа краж в магазинах и сами начинают финансировать проекты, в рамках которых полиция должна отслеживать грабителей. Что привело к росту числа таких преступлений и как страны пытаются справиться с этим — в материале ТАСС

Эпидемия шоплифтинга

В США и Европе фиксируют тенденцию, которую многие СМИ уже называют эпидемией шоплифтинга: в ряде стран участились случаи кражи товаров в магазинах. Ретейлеры бьют тревогу. Как отмечает Национальная федерация розничной торговли США (National Retail Federation — NRF), только в 2022 году кражи из магазинов стали причиной убытков примерно на $100 млрд для розничной индустрии США. Более того, кражи были зафиксированы не только в самих магазинах, но даже во время перевозки со складов в магазин.

Как обратила внимание федерация в специальном заявлении, выпущенном в конце мая, в последнее время в сфере розничной торговли все чаще фиксируются случаи преступлений, совершенных бандами. Если обычные шоплифтеры крадут отдельные товары для личного потребления, то организованные группы планируют преступления заранее, причиняют крупный ущерб магазинам, а украденную продукцию незаконно перепродают на рынке с целью получения прибыли.

По данным розничной сети Target, в этом году магазинные кражи приведут к снижению доходности компании более чем на $500 млн по сравнению с прошлым годом, если текущие тенденции сохранятся.

Довольно остро проблема стоит и в Великобритании. По мнению управляющей сетью продуктовых магазинов BP Трейси Клементс, ситуация с шоплифтингом в Соединенном Королевстве куда хуже, чем в континентальной Европе. Она рассказала The Independent, что это напомнило ей, как в 2007 году, когда она работала в сети небольших районных продуктовых магазинов Tesco Express, банковский кризис привел к существенному росту шоплифтинга, агрессии и насилия в отношении работников магазинов.

"К сожалению, сейчас мы видим то же самое", — констатировала она.

По словам управляющего директора британской сети супермаркетов Co-op Food Мэтта Худа, с начала года сеть понесла рекордные потери от магазинных краж: убытки в результате таких действий в первом полугодии составили £33 млн ($41 млн), передает The Guardian. Он также обратил внимание на рост количества грабежей на крупные суммы, совершаемых организованными бандами. За год число краж в магазинах увеличилось на 35% — до 175 тыс. Это значит, что каждый день происходит примерно 1 тыс. краж, следует из данных Co-op.

Если раньше из магазинов крали определенные товары, например табачные изделия, то сегодня шоплифтеры посягают на все виды продукции: от кондитерских изделий до мяса, а также товаров для здоровья и красоты, уточнил Худ.

Глава британской компании по продаже одежды, обуви и товаров для дома Next Саймон Вольфсон, в свою очередь, отметил, что корпорация тоже заметила рост краж в магазинах, что снизило ее рентабельность на 0,2%. Впрочем, Вольфсон призвал не преувеличивать масштабы бедствия.

Ретейлер John Lewis настроен куда менее оптимистично. По его данным, ущерб от краж в компании вырос на £12 млн по сравнению с прошлым годом. Председатель партнерства John Lewis Шарон Уайт считает происходящее "эпидемией".

Почему это происходит

Мощными катализаторами роста числа случаев преступности в розничной торговле становятся потребность и возможность, утверждают эксперты, слова которых приводит CNN. Среди причин роста уровня шоплифтинга СМИ называет инфляцию. Несмотря на то что она медленно снижается, цены в США продолжают расти даже после двухлетнего периода, когда потребителям пришлось столкнуться с болезненно высокой стоимостью всего, что нужно, чтобы содержать себя и свои семьи.

"Миллионы американцев не могут позволить себе купить все необходимые продукты, залить полный бак бензина, оплатить общественный транспорт, счета за дом или погасить задолженность по кредитной карте", — отмечает эксперт по розничной торговле и управляющий директор консалтинговой компании в области ретейла Strategic Resource Group Берт Фликинджер.

Как показал опрос Gallup, проведенный в мае, трое из пяти американцев, или 61%, испытывают финансовые трудности из-за роста цен.

На самом деле проблема магазинных краж начала проявляться намного раньше. Еще в январе 2022 года New York Post писала, что рост шоплифтинга наблюдается уже порядка пяти лет. Как обратило внимание издание, наибольший рост подобных преступлений за этот период произошел в 2019 году: тогда общие убытки от краж выросли до $61 млрд по сравнению с $50 млрд годом ранее. Карантин в период пандемии COVID-19 в 2020-м и начале 2021-го, наоборот, снизил количество потерь, в основном потому, что магазины были закрыты или сократили часы работы. Но, когда розничная торговля возобновилась, количество магазинных краж снова выросло.

Издание объясняет такую тенденцию проблемами законодательства в этой области. Согласно публикации, волна шоплифтинга, которая прокатилась по Калифорнии, привлекла всеобщее внимание к так называемому Предложению 47 — инициативе от 2014 года, поддержанной рядом левых и либертарианских групп, в соответствии с которой, в частности, предлагалось повысить порог уголовного преступления за кражи в магазинах с $450 до $950. Вскоре после принятия этого закона ретейлеры в Калифорнии начали сообщать о резком росте краж. Причем очень часто это происходило на глазах у беспомощного персонала магазинов и обеспокоенных покупателей.

Но, как утверждает издание, Калифорния не единственный пострадавший от этого штат. За последние десять лет пороговые значения для уголовных преследований за кражу в магазинах повысила почти половина всех штатов. Как отмечала газета, 38 из них перестали относить кражу в магазинах к уголовным преступлениям, если сумма украденного менее $1 тыс. Согласно отчету NRF за 2020 год, две трети ретейлеров в штатах, которые повысили эти значения, сообщили о росте магазинных краж.

Фактор безнаказанности отмечают и в Великобритании. Как сказал Mirror эксперт по розничной торговле Скотт Диксон, проблема в основном связана с тем, что магазинные воры становятся все более бесстыдными.

"Это хуже, чем когда-либо. Магазинные воры знают, что шансы складываются в их пользу, и становятся смелее. Магазинные кражи фактически декриминализированы", — отметил он.

По его мнению, чтобы исправить ситуацию, нужно ввести более жесткие законы, которые будут опираться на действия полиции и решения судов.

"Мелкие розничные торговцы не могут позволить себе принять удар на себя и отказываются от такого заработка, что имеет последствия для местного населения. Мы также можем увидеть, как крупные ретейлеры закроют магазины в ключевых точках", — считает эксперт.

Полицейские бессильны?

Беспомощность полицейских в этой ситуации также становится предметом жалоб со стороны компаний. По словам Мэтта Худа, его "все больше разочаровывает" бездействие правоохранителей, которые не реагируют на 71% сообщений о серьезных преступлениях.

Более того, даже когда сотрудники задерживают воров, полицейские реагируют только в 20% случаев. Как отмечает The Guardian, в некоторых случаях они не реагируют почти на девять из десяти серьезных инцидентов.

Тезис о том, что кражи в магазинах фактически "декриминализированы", озвучил и председатель сети британских супермаркетов Asda Стюарт Роуз. По его мнению, это происходит из-за бездействия полиции. Он считает, что власти отвернулись от шокирующей волны преступности, с которой борются сотрудники магазинов, приводит его слова Daily Mail. Он призвал сделать больше для защиты работников от нападений и обвинил власти в том, что они "допустили" беззаконие.

До этого гендиректор корпорации Tesco Кен Мерфи призывал правительство и полицию помочь супермаркетам лучше защищать персонал от подобных инцидентов. Он также счел важным "улучшение связей между полицией и бизнесом", чтобы в первую очередь привлекать преступников к ответственности и предотвращать инциденты с кражами.

Ретейлеры сражаются самостоятельно

Отдельные корпорации начинают самостоятельно практиковать различные способы борьбы с шоплифтингом. Например, Co-op нанимают тайных охранников, которые должны защитить магазины и персонал от воров. Сотрудники Tesco начали носить нательные камеры, чтобы фиксировать покупателей, которые нападают на них.

Некоторые магазины придумывают барьеры для потенциальных грабителей. Например, как пишет Daily Mail, на витрину выставляют пустые упаковки от некоторых продуктов, которые нужно отнести на кассу, чтобы обменять на настоящие.

Некоторые продукты помещают в специальные кейсы под замок. Изначально это распространялось на вино и спиртные напитки, но позже в коробках оказались и другие товары. В таких футлярах замечали даже коробки конфет Ferrero Rocher.

К тому же десять крупнейших британских ретейлеров, в том числе John Lewis, Co-op, Tesco, Sainsbury's, Waitrose и Next, согласились финансировать борьбу полиции с бандами магазинных воров. Компании решили платить полицейским за то, что те будут сканировать лица грабителей с помощью систем видеонаблюдения, отмечает Daily Mail. Они вложили £600 тыс. в проект, получивший название Project Pegasus.

Полиция будет пропускать через национальную базу данных изображения с камер видеонаблюдения подозреваемых в краже. В рамках этой процедуры используется новейшая технология распознавания лиц.

"Это изменит правила игры для полиции, потому что впервые в истории полиция получит полную картину по всей стране о том, где эти банды нападают на разные районы. У них будут данные, которые они смогут передать местной полиции для дальнейшего преследования этих банд", — сказала комиссар полиции и преступности Сассекса, национальный руководитель по борьбе с преступлениями в сфере бизнеса и розничной торговли Кэти Борн.

Лидия Мисник