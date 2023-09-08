Виноват ли ковид: мир столкнулся с проблемой неграмотности

8 сентября отмечается Международный день грамотности. Для пережившего пандемию мира это очередное напоминание о необходимости преодоления последствий локдауна в сфере образования. Статистика говорит о снижении уровня грамотности во многих странах в период пандемии. В то же время эксперты говорят, что COVID-19 лишь обострил существовавшую ранее проблему. С какими трудностями в области образования столкнулся мир и как с ними борются — в материале ТАСС

Многолетний прогресс

На сегодняшний день более 86% населения мира умеют читать и писать, следует из последних данных Института статистики ЮНЕСКО. Этот показатель удалось существенно повысить с 1979 года, когда грамотным было всего 68% населения. Тем не менее количество безграмотных людей по-прежнему большое: "несмотря на согласованные усилия стран по всему миру", около 763 млн молодых и взрослых людей по-прежнему не имеют базовых навыков грамотности и счета. Две трети из них — женщины. Уровень грамотности мужчин в возрасте от 15 лет составляет 90%, в то время как среди женщин этот показатель составляет 82,7%, обращает внимание World Population Review — независимая организация, которая занимается переписью населения и демографией.

Приобрести базовые навыки грамотности сегодня не могут 250 млн детей.

Ситуация существенно различается в зависимости от региона. В развитых странах уровень грамотности взрослого населения, как правило, составляет 96% или выше. При этом в наименее развитых государствах средний уровень грамотности составляет всего 65%.

Почти половина неграмотных людей, согласно данным ЮНЕСКО, проживает в Южной Азии, 27% — в странах Африки к югу от Сахары, 10% — в Восточной и Юго-Восточной Азии, 9% — в Северной Африке, около 4% — в Латинской Америке и Карибском бассейне, еще 4% — в Западной Азии.

"Бедность и неграмотность, как правило, идут рука об руку. Образование часто менее доступно в бедных районах. Более того, даже если образование доступно, семья, испытывающая трудности, может нуждаться в том, чтобы их дети работали и зарабатывали деньги, а не ходили в школу", — обращает внимание World Population Review.

Тем не менее, как отмечают в ЮНЕСКО, за последние десятилетия в области грамотности произошел огромный прогресс. Но три года назад на его пути встало препятствие в виде пандемии.

Эхо COVID-19

Пандемия коронавируса вызвала самые серьезные нарушения в образовании за столетие, утверждают в ЮНЕСКО.

Согласно докладу Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), опубликованному в марте 2021 года, в течение года после вспышки пандемии школы были полностью закрыты для 168 млн детей. Учителя вели уроки онлайн с помощью различных платформ, а ученикам пришлось обучаться, не выходя из дома. Около 214 млн детей — то есть каждый седьмой ребенок в мире — были вынуждены пропустить более 75% очного обучения.

"С каждым днем дети, не имеющие доступа к очному обучению в школе, отстают все больше и больше, а хуже всех приходится детям, оказавшимся на обочине общества", — отмечала исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.

Во многих странах по всему миру обратили внимание, что локдаун в связи с распространением COVID-19 сказался на уровне грамотности населения. Роспотребнадзор еще в январе прошлого года признал наличие предпосылок к снижению качества знаний у школьников на фоне пандемии, отметив, впрочем, что цифры, о которых идет речь, не говорят о катастрофе. Как констатировали в ведомстве, незначительное понижение уровня знаний было зафиксировано у школьников в тех субъектах, где обучение на удаленке было продолжительным. Причем речь идет о предметных областях, в которых необходимо использование лабораторного оборудования. В гуманитарном блоке такой ситуации не наблюдалось, а математическая и читательская грамотность даже выросла.

В других странах, судя по имеющейся статистике и публикациям в СМИ, ситуация далеко не такая оптимистичная. Исследования, проведенные в странах с низким и средним уровнем дохода, продемонстрировали значительные общесистемные потери в обучении, говорится в докладе ЮНЕСКО 2021 года. Например, согласно результатам, полученным из двух штатов Мексики, там наблюдались значительные потери в обучении чтению и математике среди учащихся в возрасте 10–15 лет. Доля учащихся, которые не умеют читать или понимать простой текст, заметно увеличилась: на 15 процентных пунктов для школьников с высоким социально-экономическим статусом и на 25 процентных пунктов для школьников с низким социально-экономическим статусом.

Существенные потери в обучении были даже в странах с высоким уровнем дохода, где есть возможность быстро организовать онлайн-занятия в режиме реального времени, отметили в ЮНЕСКО. Больше всего о проблемах в этой сфере говорят американские и британские СМИ. Согласно Национальной оценке прогресса в образовании в США, средние показатели девятилетних учащихся в 2022 году снизились на пять баллов по чтению (с 220 до 215 из 500 возможных) и на семь баллов по математике (с 241 до 234 из 500 возможных) по сравнению с 2020 годом. Это самое большое снижение среднего балла по чтению с 1990 года и первое снижение успеваемости по математике за все время ведения статистики (с 1973 года).

"Тревожную тенденцию" отметили в Брукингском институте: в 2020–2021 учебном году разрыв в результатах тестов между учащимися начальных школ с низким и высоким уровнем бедности увеличился примерно на 20% по математике и на 15% по чтению.

Больше всего отстали дети чернокожих и латиноамериканцев, а также дети из малообеспеченных семей, люди с ограниченными возможностями и те, кто не говорит бегло по-английски, отмечает The New York Times.

"Результаты тестов учащихся, даже начиная с первого, второго и третьего класса, на самом деле вполне предсказывают их дальнейшие успехи в школе и их образовательные траектории в целом", — приводит издание слова директора Института Анненберга при Университете Брауна, который специализируется на неравенстве в образовании, Сюзанны Леб.

В Великобритании учителя предупредили о "кризисе чтения" в школах: по их словам, некоторые ученики средних классов могут понимать только книги, предназначенные для шестилетних детей, писала Daily Mail. Издание сослалось на исследование 2021 года, согласно которому каждый пятый 11-летний школьник не умеет читать в соответствии с ожидаемым стандартом.

"В случае с детьми, которые изначально отставали больше всего, мы столкнулись с реальным кризисом. Это настоящий шторм: учителей все еще нет, а школы перегружены", — отметил аналитик Центра образования и молодежи Уилл Миллард.

Проблемы были и раньше

Впрочем, винить во всем пандемию не стоит: она лишь усугубила уже существовавшую проблему. До COVID-19 минимального уровня чтения не достигли 617 млн детей и подростков, следует из данных ЮНЕСКО. Как объясняет организация, этот уровень предполагает, что ребенок читает и понимает большую часть слов, особенно знакомых, и извлекает определенную информацию из предложений.

Как обращает внимание NYT, результаты национальных и международных экзаменов 2019 года показали стагнацию или снижение успеваемости американцев по чтению, а также увеличение разрыва между учениками с высокими и низкими показателями успеваемости. Причины такой ситуации многогранны, но многие эксперты, как следует из публикации, объясняют это нехваткой преподавателей, обученных фонетике и фонематическому знанию — основным навыкам связывания звуков разговорного языка с написанными буквами.

О том, что пандемия стала лишь фактором, усугубившим проблему, говорит и Уилл Миллард. По оценкам Национального фонда грамотности, 16,4% взрослого населения Англии, или 7,1 млн человек, имеют "очень низкие навыки грамотности". Это значит, что они способны самостоятельно понимать короткие простые тексты на знакомые темы и получать информацию из привычных источников, но все, что сложнее этого, вызывает проблемы.

"Многие взрослые не хотят признавать свои проблемы, связанные с грамотностью, и просить о помощи. Один из наиболее важных аспектов поддержки взрослых с низким уровнем грамотности — повышение их самооценки и убеждение их в преимуществах улучшения навыков чтения и письма", — отмечает Национальный фонд грамотности.

Борьба за грамотность

Для повышения уровня грамотности мирового населения нужны совместные усилия при разработке решений и способов их финансирования, отмечает ЮНЕСКО. Для этого в 2016 году был создан Глобальный альянс за грамотность (GAL). Сегодня в него входят 30 стран. Своей целью альянс ставит пропаганду важности грамотности среди молодежи и взрослых, а также эффективное и скоординированное стимулирование усилий по повышению уровня грамотности в странах, где в этом нуждаются больше всего. GAL ведет свою деятельность по пяти направлениям: политика и планирование; равенство и инклюзивность; инновации; мониторинг данных; партнерство и сотрудничество.

"Эти направления ориентированы на молодежь и взрослых из наиболее обездоленных слоев общества, чтобы поддержать развитие их навыков грамотности и счета и, следовательно, их потенциала для прогресса в личной, общественной и трудовой жизни", — говорится на сайте альянса.

Многие страны пытаются решить проблемы и самостоятельно, не опираясь исключительно на международные организации. Так, в США в прошлом году правительство заложило в бюджет $122 млрд, чтобы помочь учащимся восстановиться после пандемии. Это стало крупнейшей инвестицией в американские школы, отмечает NYT. Как минимум 20% от этой суммы планировалось потратить на решение проблемы академического отставания.

При этом издание обращало внимание, что в некоторых школах есть трудности с наймом учителей, а ряду учебных заведений требуется потратить гораздо больше, чем выделяемые средства, чтобы закрыть академические пробелы.

Кроме того, согласно недавнему анализу Института Альберта Шенкера, почти каждый штат страны принял законы о чтении и грамотности. В Нью-Йорке минувшей весной началась масштабная реформа учебной программы, так как в сотнях государственных школ в течение последних двух десятилетий обучали чтению "неправильно".

Корень проблем видят в неправильной методике преподавания не только в США. Либерал-демократы в Великобритании также призвали к пересмотру стандартов чтения и большим вложениям со стороны правительства в программы для повышения уровня этого навыка, писало The Independent. Чтобы компенсировать потери в обучении после пандемии, правительство решило выделить 5 млрд фунтов стерлингов. Вместе с тем политики настраиваются на то, что на решение проблемы уйдут годы.

"Вызывает тревогу тот факт, что может потребоваться десятилетие, прежде чем разрыв в успеваемости между учениками из малообеспеченных семей и другими детьми вернется к тому уровню, который был до пандемии COVID-19", — говорится на сайте британского парламента.

Проблемой грамотности также озабочены и в Южной Африке. Как пишет Би-би-си, образование — одна из крупнейших статей расходов правительства ЮАР. Несмотря на это, показатели грамотности в стране довольно пессимистичные. В исследовании Progress in International Reading Literacy Study страна заняла последнее место из 57. Неграмотность среди южноафриканских детей выросла с 78% в 2016 году до 81% в 2021-м, что, с точки зрения министерства образования, стало результатом закрытия школ во время пандемии.

"Борьба Южной Африки со своей системой образования имеет давнюю историю. Значительное неравенство между чернокожими и белыми учащимися — это следствие сегрегации детей при апартеиде", — указывает издание.

Что касается Азиатско-Тихоокеанского региона, на сегодняшний день система образования там трансформируется таким образом, чтобы учащиеся могли наверстать упущенное, а также чтобы предоставить некоторым наиболее обездоленным группам населения более инновационные решения в области образования, отмечает ЮНЕСКО.

Лидия Мисник