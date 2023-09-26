На всей территории Украины вновь объявляли воздушную тревогу

Предупреждение об угрозе с воздуха начало распространяться по стране с 19:33 мск

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Воздушная тревога второй раз за день была объявлена во всех регионах Украины, включая Киев. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению граждан.

Предупреждение об угрозе с воздуха начало распространяться по стране с 19:33 мск, оно действовало в течение 20 минут.

Ранее воздушная тревога уже объявлялась на всей территории Украины, она продлилась не более получаса.

В новость были внесены изменения (20:42 мск) - добавлна информация об отмене воздушной тревоги.