26 сентября, 16:44,
обновлено 26 сентября, 17:43
Военная операция на Украине

На всей территории Украины вновь объявляли воздушную тревогу

Предупреждение об угрозе с воздуха начало распространяться по стране с 19:33 мск

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Воздушная тревога второй раз за день была объявлена во всех регионах Украины, включая Киев. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению граждан.

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Предупреждение об угрозе с воздуха начало распространяться по стране с 19:33 мск, оно действовало в течение 20 минут.

Ранее воздушная тревога уже объявлялась на всей территории Украины, она продлилась не более получаса.

В новость были внесены изменения (20:42 мск) - добавлна информация об отмене воздушной тревоги. 

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УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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