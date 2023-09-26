Эрдоган надеется на скорое создание Зангезурского коридора

Президент Турции также выразил надежду на то, что "Армения не поддастся на провокации, исходящие извне"

АНКАРА, 26 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется на скорое создание Зангезурского коридора.

"Мы рассчитываем в кратчайшие сроки реализовать Зангезурский коридор и обеспечить бесперебойную автомобильную и железнодорожную связь с дружественным и братским Азербайджаном через Нахичевань", - сказал он на пресс-конференции в Анкаре по итогам заседания кабинета министров Турции.

Кроме того, Эрдоган выразил надежду на то, что "Армения не поддастся на провокации, исходящие извне". "Мы хотим превратить наш регион в процветающий бассейн, реализуя совместные проекты, в том числе с нашим соседом Ираном", - добавил турецкий президент.

Ранее Эрдоган заявил, что Иран позитивно относится к участию в создании транспортных маршрутов через Нагорный Карабах.

Азербайджан неоднократно заявлял о желании создать так называемый Зангезурский коридор, который прошел бы по территории Сюникской области Армении и соединил бы Нахичевань с основной частью страны. Там планируется построить автомобильную и железную дороги. Это, в частности, позволит связать Турцию с Нахичеванью, Азербайджаном и странами Центральной Азии через Каспийское море.