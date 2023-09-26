Иностранным наемникам на Украине упростили получение гражданства и вида на жительство

Глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко заявила, что формально в стране приравняли военный билет к виду на временное проживание

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Власти Украины упростили условия пребывания в стране иностранных наемников, воюющих на стороне Киева, и ввели ускоренную процедуру предоставления им украинского гражданства. Об этом сообщила глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко.

"Относительно добровольцев из других стран. Сейчас законодательно урегулирована деятельность добровольческих формирований, которые стали военными формированиями в составе Минобороны и МВД. Это позволило иностранцам заключить контракты с ВСУ и получить определенный правовой статус, - сказала она в интервью, опубликованном на сайте МВД. - Миграционщики максимально упростили их пребывание на Украине. То есть иностранным гражданам, заключившим контракт с ВСУ, продлевают срок пребывания на территории нашей страны, если он уже истек. К тому же освободили их от необходимости оформлять вид на жительство".

По словам начальника службы, это сделано с целью минимизировать контакты с миграционной службой. "У тебя есть контракт с ВСУ, есть военный билет - все, ты законно находишься на территории Украины. Формально мы приравняли военный билет к виду на временное проживание. Потому что понимаем, если вид потерян, надо обращаться в миграционную службу для его восстановления. А если бойцы на фронте, они не имеют возможности этим заниматься", - пояснила она.

Науменко добавила, что после истечения срока контракта у наемника есть несколько вариантов в зависимости от имеющихся документов. "Если есть документы и есть основания, то военнослужащий-иностранец сможет оформить разрешение на иммиграцию. Если он далее продолжает служить или получил госнаграду, или представление определенного органа, например Минобороны, то он имеет возможность получить гражданство в упрощенном порядке", - сказала начальник службы.

По ее словам, в Верховной раде зарегистрирован законопроект, который предоставит возможность предоставления гражданства Украины лицам, привлеченным к службе в составе сил территориальной обороны или добровольческих формирований территориальной общины. Также упрощен порядок для людей, проходивших военную службу по контракту в ВСУ, Госспецслужбе транспорта и Национальной гвардии, которые уволены по состоянию здоровья.