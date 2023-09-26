SZ: Германия ищет на Украине подорвавших Nord Stream, связь с Россией не установили

По данным газеты, "поиск преступников и мотивов до сих пор остается игрой с неизвестностью"

БЕРЛИН, 26 сентября. /ТАСС/. Германские следователи все еще полагают, что следы подорвавших "Северные потоки" ведут на Украину, но не могут установить их однозначную причастность к взрывам; какой-либо гипотетической связи преступников с РФ не выявлено. Об этом сообщила газета Sueddeutsche Zeitung, которая провела совместное расследование с коллегами из издания Zeit и с телеканала ARD и приурочила публикацию к годовщине диверсий.

"Поиск преступников и мотивов до сих пор остается игрой с неизвестностью", - говорится в материале. Авторы считают, что "следы, ведущие на Украину", за год расследований стали более явными.

Также в статье приводятся слова представителя Генпрокуратуры ФРГ Ларса Отте, который 14 июня 2023 года, выступая в комитете Бундестага по внутренним делам заявил, что каких-либо подтверждений связи диверсантов с Россией не выявлено. "Разумеется, мы отслеживаем и такие данные, но до сих пор у нас нет никаких явных или других доказательств", - заявил он.

Следы на Украине

Читателям напоминают в статье о прежних утечках в СМИ, а также о промежуточных выводах следствия, в частности о яхте Andromeda, на которой преступники отправились к местам диверсии.

"Номера мобильных телефонов, которые, по мнению следователей, использовались экипажем Andromeda, позже были засечены на Украине. И туда ведет еще один след - денежный", - указывает Sueddeutsche Zeitung. Издание напоминает, что преступники арендовали судно через подставную фирму Feeria Lwowa. Эта фирма была учреждена двумя выходцами из Украины, которые со своей стороны знакомы с неким 41-летним бизнесменом из Киева Рустемом А. Именно он в нынешней публикации является новым действующим лицом. Журналисты предполагают, не имея конкретных доказательств, что мужчина мог быть связан с переводом денег за яхту. Сам он наотрез отказался общаться с репортерами по телефону, позволив себе оскорбительные выражения. Когда же репортеры нашли его в одном из элитных районов Киева, он, как сообщает газета, набросился на оператора.

Еще две зацепки для германских следователей - поддельные румынский и болгарский паспорта, которые предъявили владельцу судна перед арендой. На фото, которое вклеено в один из паспортов, украинский военнослужащий Валерий К. из Днепра (бывший Днепропетровск). В ФРГ не исключают, что его фотографию специально использовали, чтобы запутать следствие, а сам он мог быть даже не в курсе. Журналисты смогли отыскать его родственников на Украине, которые рассказали, что мужчина давно находится на фронте и скорее всего никогда не был в Германии.

Отправлены отсканированные паспорта были с электронного почтового ящика, который связывают еще с одним гражданином Украины - Максимом Б. Он вышел на связь с журналистами, но в ходе разговора не смог вспомнить, отсылал ли заявку на аренду яхты в Германии.

Компания Nord Stream AG 27 сентября 2022 года сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на морских маршрутах трубопроводов. После этого Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма. Следствие также ведется в ФРГ.