Болгария и США расширяют сотрудничество в сферах обороны и энергетики

В стратегическом диалоге приняли участие вице-премьер республики Мария Габриэль и глава Госдепа Энтони Блинкен

СОФИЯ, 26 сентября. /ТАСС/. Болгария и США провели вторую встречу в рамках стратегического диалога на высоком уровне и договорились о расширении сотрудничества в области обороны, экономики и энергетики. Об этом сообщает МИД Болгарии, отмечая, что встреча проводилась в Соединенных Штатах и совпала с 120-летием установления дипломатических отношений между государствами.

"Учитывая стратегическое положение Болгарии в регионе и в рамках НАТО, мы расширяем наше партнерство в области обороны, чтобы улучшить безопасность на Балканах и в Черноморском регионе, в том числе посредством участия в совместной многонациональной боевой группе НАТО. Наше крепкое сотрудничество помогает повышению оперативной совместимости с НАТО, усилиям Болгарии по модернизации оборонительных способностей и содействию развитию болгарской оборонной индустрии", - говорится в совместном заявлении Болгарии и США.

В нем также указывается, что они расширяют сотрудничество в области экономики и энергетики, при этом отмечается "значительный прогресс Болгарии" в диверсификации энергетического сектора и снижении зависимости от российских энергетических ресурсов, а также в защите демократии и верховенства закона.

В заявлении подчеркивается общий подход к решению глобальных и региональных проблем. Отдельно отмечено, что "страны объединены в поддержке Украины".

Во встрече в рамках стратегического диалога принимали участие вице-премьер и министр иностранных дел Болгарии Мария Габриэль и госсекретарь США Энтони Блинкен.