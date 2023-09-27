СМИ: Канада согласилась с предложением осудить нацизм во всех его формах

Инициатива принадлежит лидеру оппозиционной партии Квебекского блока Иву-Франсуа Бланше, сообщил телеканал CTV

ОТТАВА, 27 сентября. /ТАСС/. Члены канадского парламента согласились с предложением осудить нацизм во всех его формах и выразить солидарность со всеми его жертвами прошлого и настоящего. Об этом во вторник сообщил телеканал CTV.

По его данным, с таким предложением в ходе заседания законодательного органа выступил лидер оппозиционной партии Квебекский блок Ив-Франсуа Бланше. Отмечается, что предложение поддержали представители всех партий в парламенте.

Кроме того, депутаты осудили приглашение в парламент украинского нациста Ярослава Хунки, служившего в дивизии СС "Галиция" (известна и как "Галичина"), а также "отозвали" оказанные ему почести.

"Если бы любой член парламента знал, кому его просят встать и аплодировать, то ни один человек не поддержал бы это", - заявила лидер правительства Канады в Палате общин Карина Гулд, напомнившая собравшимся, что члены ее семьи пережили Холокост.