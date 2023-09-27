27 сентября, 09:14,
обновлено 27 сентября, 09:25

Еврокомиссия начала подготовку реформ Евросоюза для нового расширения

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен назвала расширение геополитической необходимостью

БРЮССЕЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия считает новое расширение Евросоюза (ЕС) геополитической необходимостью и начинает подготовку необходимых для этого реформ политики и институтов ЕС, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

"Новое расширение Евросоюза - это не только зов истории, это геополитическая необходимость. Мы должны заложить видение нашего успешного расширения, поэтому Еврокомиссия начала предшествующий приему новых стран анализ ряда политик Евросоюза, чтобы решить, как наши институты, наш бюджет, наши гарантии безопасности будут работать [после расширения ЕС]", - сказала фон дер Ляйен. 

Теги:
Фон дер Ляйен, Урсула
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