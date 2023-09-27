ФБР выясняет, какую роль разведка Египта могла играть в деле сенатора Менендеса

По данным NBC, бюро намерено выяснить, пытались ли сотрудники египетской разведки связаться с сенатором США через его жену

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) США выясняет, имели ли разведывательные службы Египта отношение к коррупционным схемам американского сенатора Роберта Менендеса. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на источники.

По ее данным, ФБР намерено выяснить, пытались ли сотрудники египетской разведки связаться с Менендесом через его жену. Следствие началось после того, как прокуратура в Нью-Йорке обвинила законодателя в получении взяток в размере нескольких сотен тысяч долларов.

Как отметил бывший сотрудник ФБР Фрэнк Фиглиуцци в интервью телекомпании, должность главы комитета по иностранным делам Сената Конгресса США, занимаемая Менендесом, "привлекает к нему внимание иностранных спецслужб, которые стремятся повлиять на принимаемые сенатором решения, в том числе о финансировании вооружений и материального военного обеспечения", поэтому контрразведка должна провести необходимые проверки по этому вопросу.

Менендес предстанет перед судом в Нью-Йорке 27 сентября. Как заявила прокуратура, законодатель и его супруга "были вовлечены в коррупционные связи с тремя бизнесменами из штата Нью-Джерси" и получили "сотни тысяч долларов в качестве взяток". Сенатор получал наличные, золотые слитки, дорогие автомобили и прочие ценные вещи. По версии прокуратуры, Менендес предоставлял чувствительную правительственную информацию и оказывал давление на сотрудников Министерства сельского хозяйства США, действуя в интересах Египта. В частности, Менендес мог влиять на решения исполнительной власти, касающиеся военных продаж и помощи Египту.

Сенатор является одной из ключевых фигур в выработке антироссийских санкций. Ранее федеральные власти США уже привлекали его к суду по обвинению в коррупции и мошенничестве. Тогда законодатель был оправдан, хотя к длительному сроку тюремного заключения приговорили его приятеля, являвшегося одним из фигурантов того уголовного дела.