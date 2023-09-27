Ватикан указал на невыполнение обязательств по ядерному оружию

Секретарь по отношениям с государствами Святого престола монсеньер Пол Ричард Галлахер также призвал к диалогу во имя разрешения конфликтов и не допущения новых

ВАТИКАН, 27 сентября. /ТАСС/. Ватикан обращает внимание, что государства, обладающие ядерным оружием, все больше полагаются на политику сдерживания, а также, что превалирует тенденция отказываться от диалога с теми, кто не разделяет их мнения.

"К сожалению, риск ядерной войны находится на самом высоком уровне за последние несколько поколений и сопровождается бессовестными угрозами использования ядерного оружия, в то время как гонка вооружений не ослабевает. <...> Государства, обладающие ядерным оружием, все больше полагаются на политику сдерживания, а не на выполнение обязательств согласно Договору о нераспространении ядерного оружия", - сказал на полях сессии ГА ООН секретарь по отношениям с государствами Святого престола монсеньер Пол Ричард Галлахер. Его высказывания приводит служба печати Святого престола. Он отметил, что международное сообщество должно совместными усилиями укреплять безопасность путем достижения полной ликвидации ядерного оружия. "Ядерное оружие дает ложное чувство безопасности, основанное на "менталитете страха", что грозит катастрофическими гуманитарными и экологическими последствиями. Достижение полной ликвидации ядерного оружия требует коллективного ответа, основанного на взаимном доверии", - отметил иерарх.

Он также воззвал к диалогу во имя разрешения конфликтов и не допущения новых. "Сегодня мы наблюдаем обратную тенденцию: люди не только не прислушиваются друг у другу, но хотят отстранить от диалога тех, кто не согласен с их мнением, пусть даже вполне обоснованным. И эта тенденция отстранения от диалога подрывает саму идею глобальной многосторонности", - указал глава ватиканской дипломатии. Он выразил обеспокоенность продолжающимся конфликтом на Украине, а также новым витком напряженности между Арменией и Азербайджаном.