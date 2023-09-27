27 сентября, 13:27

В МВД Литвы заявили, что поток нелегальных мигрантов из Латвии увеличился в 20 раз

Министр внутренних дел страны Агне Билотайте сообщила, что "с начала 2023 года были задержаны 822 гражданина"

ВИЛЬНЮС, 27 сентября. /ТАСС/. Поток нелегальных мигрантов, которые оказались в Латвии и пытаются через Литву попасть дальше на Запад, увеличился в 20 раз. Об этом сообщила журналистам министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

"По состоянию на 25 сентября в Литве с начала 2023 года были задержаны 822 гражданина третьих стран, незаконно прибывших в Литву через латвийскую границу. Это в 20 раз больше, чем в 2022 году", - сказала она.

Согласно установленной процедуре, в течение 72-х часов Литва передает задержанных обратно в Латвию.

Литовские силовые структуры в текущем году преградили путь через свою границу 1,7 тыс. нелегалов из стран Азии и Африки, которые пытались проникнуть в республику с территории Белоруссии. В Латвию намеревались попасть более 9 тыс. нелегальных мигрантов. 

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