Глава Приднестровья считает необходимым сохранить миротворческую миссию с участием РФ

Российские миротворцы были введены в зону приднестровского конфликта согласно подписанному с Молдавией соглашению от 21 июля 1992 года

КИШИНЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Президент Приднестровья Вадим Красносельский считает необходимым сохранить миротворческую миссию с участием России как гаранта мира в регионе. Об этом глава непризнанной республики заявил в ходе встречи с послом РФ в Молдавии Олегом Васнецовым.

"На территории Приднестровской Молдавской Республики осуществляется миротворческая миссии России совместно с миротворцами Молдовы и Приднестровья. Конечно, очень важный механизм Объединенного военного командования и Объединенной контрольной комиссии. Они ориентированы на работу посла России в том числе, и вы прикладываете немалые усилия, чтобы сохранить миротворческую миссию на берегах Днестра, а следовательно, сохранить мир", - приводит слова Красносельского его пресс-служба. Лидер Приднестровья отметил высокий уровень конструктивного взаимодействия и взаимопонимания с российским послом, подчеркнув, что его дипломатическая миссия выполняется в сложный исторический период.

В свою очередь Васнецов отметил регулярность контактов и открытость диалога с руководством Приднестровья. Он заверил, что приложит максимальные усилия, чтобы содействовать сохранению мира в регионе.

Российские миротворцы были введены в зону приднестровского конфликта согласно подписанному с Молдавией соглашению "О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе РМ" от 21 июля 1992 года. Они остановили боевые действия между молдавской полицией и приднестровским ополчением. В настоящее время российские военные поддерживают мир в регионе вместе с голубыми касками Молдавии и Приднестровья.

В регионе также находится Оперативная группа российских войск (ОГРВ) численностью около 1 тыс. солдат и офицеров. В ее задачу входит охрана складов, где хранится свыше 20 тысяч тонн боеприпасов, вывезенных туда после вывода советских войск из европейских стран. Начавшиеся в 2001 году утилизация и вывоз были заблокированы в 2004 году после обострения отношений между двумя берегами Днестра. Коме того, ОГРВ оказывает поддержку миротворцам, которые фактически оказались в блокаде после того, как Украина перекрыла пути их снабжения, пролегающие по ее территории.

Кишинев настаивает не только на выводе ОГРВ, но и предлагает заменить миротворцев на гражданскую миссию под международным мандатом. Однако в Тирасполе выступают против, так как подобная миссия не смогла в 1992 году предотвратить вооруженный конфликт, в котором погибли больше тысячи человек, десятки тысяч были ранены и стали беженцами.