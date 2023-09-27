В США заявили, что КНДР передала стране рядового Кинга через Китай

Представитель американской администрации высокого ранга отрицала, что Вашингтон пошел на какие-то уступки Пхеньяну, чтобы обеспечить возвращение военного на родину

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Рядовой Сухопутных войск США Трэвис Кинг был передан властями КНДР американской стороне через Китай. Об этом сообщила на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном выдворению Кинга с территории КНДР, представитель американской администрации высокого ранга.

"Мы благодарны правительству Швеции за его дипломатическую роль - представление интересов США в КНДР, а также правительству Китайской Народной Республики за содействие безопасному транзиту рядового Кинга", - заявила чиновница. Согласно изложенной ею информации, "рядовой Кинг был передан из КНДР через границу с КНР". "КНР сыграла роль в оказании содействия этой передаче. Но не играла другой посреднической роли в этих событиях", - уточнила ведущая брифинга.

Она категорически отрицала, что Вашингтон пошел на какие-то уступки Пхеньяну, чтобы обеспечить возвращение Кинга на родину. "По вопросу о каких-либо уступках. Ответ простой: таковых не было. И точка", - отметила представитель исполнительной ветви власти США. По ее словам, состояние здоровья 23-летнего Кинга не вызывает никаких опасений. "Рада сообщить <...>, что рядовой Кинг, как представляется, находится в добром здравии и в хорошем состоянии духа, направляясь домой", - сказала представитель вашингтонской администрации. Она заверила, что американские власти находились в контакте с родственниками Кинга все время после его бегства в КНДР.

Как передало ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), КНДР приняла решение выслать Кинга. Как указывает ЦТАК, Кинг признал, что незаконно пересек границу народной республики в пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне 18 июля. В качестве причины темнокожий военнослужащий назвал "антипатию к бесчеловечному отношению и расовой дискриминации в рядах Вооруженных сил США". По его словам, он перестал питать "иллюзии относительно справедливости американского общества". 18 июля Министерство обороны США подтвердило, что Кинг самовольно пересек демаркационную линию со стороны Республики Корея и был взят под стражу в КНДР. Сообщалось, что военного должны были доставить из Южной Кореи на родину для дисциплинарного взыскания. Ранее ЦТАК информировало о намерении Кинга просить убежища в КНДР или в другой стране.