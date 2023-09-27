Вучич анонсировал возможную дату внеочередных парламентских выборов в Сербии

Президент республики отметил, что голосование может состояться 17 декабря

БЕЛГРАД, 27 сентября. /ТАСС/. Досрочные парламентские выборы в Сербии могут состояться 17 декабря. Об этом заявил президент республики Александар Вучич в эфире телеканала РТС.

"Мы готовы к выборам с 17 декабря. Они могут состояться уже 17 декабря. <...> Совместно пройдут парламентские, краевые (в автономном крае Воеводина), белградские [выборы] и еще в некоторых муниципалитетах", - указал Вучич.

Председатель Народной скупщины (однопалатного парламента) республики Владимир Орлич подчеркивал ранее, что власти республики воспринимают идею проведения досрочных выборов "с энтузиазмом".