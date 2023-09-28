27 сентября, 21:56

Reuters: китайские хакеры получили доступ к 60 тыс. электронных писем сотрудников Госдепа

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Китайские хакеры получили несанкционированный доступ к 60 тыс. электронных писем в результате взлома почты некоторых сотрудников Госдепартамента. Такое утверждение приводится в материале агентства Reuters, опубликованном в среду.

По словам его источника в Сенате Конгресса США, сотрудники внешнеполитического ведомства уведомили американских законодателей о том, что взломали 10 учетных записей, работающих в Госдепе в сервисе электронной почты. Имена и должности сотрудников не уточняются. По сведениям агентства, они курируют вопросы, касающиеся Восточной Азии и Тихоокеанского региона.

Газета The Wall Street Journal сообщила в июле, что хакеры взломали электронную почту посла США в Китае Николаса Бернса и помощника госсекретаря Соединенных Штатов по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниела Критенбринка. В публикации утверждалось, что хакеры, якобы связанные с властями КНР, получили сведения об обсуждении в администрации США политики на китайском направлении. 

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