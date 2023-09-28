28 сентября, 06:11
Военная операция на Украине

Пленный сообщил, что за попытку дезертирства командиры ВСУ угрожают расправой над семьями

По словам Юрия Микитинчука, в среднем стоимость возможности избежать участия в штурмовых операциях - 70 тыс. гривен, или 70% от зарплаты

ДОНЕЦК, 28 сентября. /ТАСС/. Пленный украинский военнослужащий, стрелок 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Юрий Микитинчук рассказал ТАСС, как украинское командование угрожает расправой над семьями бойцов за попытку самовольного оставления части.

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"Возможность не попасть на передовую - отказаться от выполнения приказа и уйти в самоволку. Но это несет угрозу расправой семьям, детям. Я уже однажды так сделал, вынужден был вернуться, боялся за детей", - сказал пленный.

В более редких случаях можно договориться с командиром подразделения. По словам Микитинчука, в среднем стоимость возможности избежать участия в штурмовых операциях - 70 тыс. гривен, или 70% от зарплаты. 

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