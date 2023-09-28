МИД Словении: победа оппозиции на выборах в Словакии повлияет на курс ЕС по Украине

Глава ведомства Таня Файон заявила, что фигура экс-премьера Словакии Роберта Фицо "вызывает полемику" среди европейских социал-демократов из-за его "пророссийской и антиамериканской позиции"

ВЕНА, 28 сентября. /ТАСС/. Победа на предстоящих парламентских выборах в Словакии оппозиционной партии "Направление - социальная демократия" экс-премьера страны Роберта Фицо, известного своей пророссийской позицией, окажет влияние на подход Евросоюза к украинскому конфликту. Такое мнение выразила министр иностранных дел Словении Таня Файон в интервью Австрийскому агентству печати.

"Это изменение, безусловно, внесет некую новую динамику в Европейский Союз. Мы с интересом следим за тем, что происходит в Словакии", - отметила Файон, комментируя вопрос о влиянии исхода парламентских выборов в республике на подход Брюсселя к конфликту на Украине. Представляющая партию "Социальных демократов" глава МИД Словении также заявила, что фигура Фицо "вызывает полемику" среди европейских социал-демократов из-за "пророссийской и антиамериканской позиции" словацкого экс-премьера.

Ранее Фицо анонсировал отказ Братиславы от оказания военной помощи Украине в случае вхождения его политической силы в состав правительства страны по итогам досрочных парламентских выборов. Политик также сообщил, что поставки западного оружия Киеву "не изменят ход войны" и призвал ЕС и США использовать свое влияние для давления на Украину и Россию с целью заключения компромиссного мирного соглашения. Ранее он заявлял об ущербе Словакии от антироссийских санкций ЕС и называл президента республики Зузану Чапутову "американским агентом, действующим против словацких интересов".

Досрочные парламентские выборы в Словакии пройдут 30 сентября. Согласно опросу избирателей, проведенному социологическим агентством АКО для телеканала JOJ 15 сентября, по их итогам в парламент могут претендовать восемь партий и одна партийная коалиция. Наибольшей популярностью у электората пользуется партия Фицо "Направление - социальная демократия" (19,4%) второй результат может продемонстрировать левоцентристское политическое движение "Прогрессивная Словакия" (18,2%). Значительной популярностью в республике пользуется возглавляемая экс-премьером Петером Пеллегрини левоцентристская партия "Голос - социальная демократия" (15,1%).