В Армению прибыли более 68 тыс. переселенцев из Нагорного Карабаха

Правительство намерено выделить дополнительные средства для помощи выходцам из Карабаха

ЕРЕВАН, 28 сентября. /ТАСС/. Более 68 тыс. вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха прибыли в Армению по состоянию на 11:00 мск. Об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян.

"По состоянию на 12:00 (11:00 мск - прим. ТАСС) из Нагорного Карабаха в Армению прибыли 68 386 вынужденных переселенцев", - написала Багдасарян в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства заявил, что примерно 11 тыс. беженцев уже обеспечены жильем в разных областях Армении, остальные нашли места для проживания самостоятельно. Правительство намерено выделить дополнительные средства для помощи выходцам из Карабаха. Пенсионеры получат пенсии в соответствии с пенсионной системой Армении.