28 сентября, 09:38
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Армению прибыли более 68 тыс. переселенцев из Нагорного Карабаха

Правительство намерено выделить дополнительные средства для помощи выходцам из Карабаха

ЕРЕВАН, 28 сентября. /ТАСС/. Более 68 тыс. вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха прибыли в Армению по состоянию на 11:00 мск. Об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян.

Читайте также
Прекращение огня и подготовка переговоров. Что происходит вокруг Карабаха

"По состоянию на 12:00 (11:00 мск - прим. ТАСС) из Нагорного Карабаха в Армению прибыли 68 386 вынужденных переселенцев", - написала Багдасарян в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства заявил, что примерно 11 тыс. беженцев уже обеспечены жильем в разных областях Армении, остальные нашли места для проживания самостоятельно. Правительство намерено выделить дополнительные средства для помощи выходцам из Карабаха. Пенсионеры получат пенсии в соответствии с пенсионной системой Армении. 

Теги:
АрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация