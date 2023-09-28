Помпео считает, что у Путина есть видение восстановления великой Российской империи

Бывший госсекретарь США также указал, что в настоящее время у России и Китая более прочные связи, чем три года назад, но это отношения по необходимости

АФИНЫ, 28 сентября. /ТАСС/. Бывший госсекретарь США Майк Помпео считает, что у президента РФ Владимира Путина есть видение восстановления великой Российской империи. Такое мнение Помпео выразил, выступая в Афинах на 1-м Американском средиземноморском инвестиционном форуме. Его высказывания изложило Афинское Македонское агентство новостей (ANA-MPA).

Помпео напомнил о своих встречах с президентом РФ. Говоря о своих контактах с Путиным, бывший госсекретарь США признался, что они шутили по поводу КГБ и спецслужб, сообщает агентство. Помпео сказал, что у Путина есть видение восстановления великой Российской империи.

Американский политик также считает, что в настоящее время у России и Китая более прочные связи, чем три года назад, отметив, что это отношения по необходимости. Однако Помпео полагает, что между сторонами настолько много трений, что они пойдут в противоположном направлении и не останутся друзьями, как только представится такая возможность. "Эти два лидера не смогут стать близкими друзьями", - считает политик.

Как пишет агентство, Помпео высказал мнение о необходимости "соблюдения правил" в двусторонних и международных отношениях. Но нужно быть готовыми "быстрее и соответствующими способами защитить любое суверенное государство, чтобы никто плохой не мог узурпировать страну", добавил бывший госсекретарь США.

22 февраля 2022 года Путин на переговорах с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым опроверг спекуляции о том, что РФ якобы намерена восстановить себя в границах Российской империи. Президент РФ подчеркнул, что после распада Советского Союза Россия признала все новые геополитические реалии и активно работает над укреплением взаимодействия со всеми странами, независимыми государствами, возникшими на постсоветском пространстве.