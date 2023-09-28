В Йоханнесбурге начался второй день работы Парламентского форума БРИКС

В повестке предусмотрено проведение заседаний четырех комиссий, готовящих итоговые документы встречи

ЙОХАННЕСБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Второй день работы Парламентского форума БРИКС начался в Йоханнесбурге с заседаний четырех комиссий, готовящих итоговые документы встречи. Россия является главным докладчиком в комиссии по энергетике.

"Энергетика станет ключевым элементом в экономическом и социальном развитии Африки в предстоящие годы, - заявили ТАСС в секретариате председателя форума, спикера Национальной ассамблеи (нижняя палата парламента) ЮАР Носививе Маписа-Нкакулы. - Россия является мировым лидером в области энергетики, что делает ее привилегированным партнером для многочисленных стран, в том числе и в Африке. При этом совместные энергетические проекты БРИКС в Африке способны стать наиболее востребованными в ближайшие десятилетия".

В повестке дня других комиссий стоят вопросы развития партнерства БРИКС и Африки, законотворческая работа парламентов стран БРИКС, обеспечение безопасности и многополярность. Работа комиссий ведется за закрытыми дверями.

Во второй половине дня ожидается принятие двух итоговых документов форума - Совместного заявления и Меморандума о взаимопонимании. Они призваны укрепить сотрудничество парламентов стран БРИКС и запустить серию совместных программ, в том числе по укреплению позиций объединения в системе международных отношений.

В работе Парламентского форума БРИКС участвуют более 250 депутатов из стран-членов объединения - Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР. Присутствуют также приглашенные представители парламентов более десяти стран. Среди них - парламентарии из Египта, Ирана и ОАЭ, которые с 1 января 2024 года станут полноправными членами БРИКС.

Очередной, 10-ый по счету Парламентский форум БРИКС состоится в России, к которой переходит председательство в БРИКС в предстоящем году. В нем примут участие парламенты уже из 11 стран БРИКС.