В кабмине Сербии обвинили косовскую полицию в расправе над сербами

В Белграде заявили, что "Приштина уже четвертый день прячет тела убитых сербов"

БЕЛГРАД, 28 сентября. /ТАСС/. Полиция непризнанного Косова в ходе своей операции в Косово и Метохии устроила расправу над сдавшимися сербами, расстреляв их в упор. Об этом на пресс-конференции заявил глава Канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Петар Петкович.

"Приштина уже четвертый день прячет тела убитых сербов, и нам особенно важно увидеть тела Бояна и Игоря, потому что там будут видны раны, которые ясно покажут, как они были убиты, а убиты они были с близкого расстояния после того, как они сдались", - сказал Петкович.

"Мы просим международное сообщество обуздать [премьер-министра непризнанного Косова] Альбина Курти, прекратить все акции запугивания и нападения на сербов на севере Косово и Метохии, если этого не произойдет, дойдет, до реакции сербов, реакции чрезмерной", - подчеркнул Петкович, добавив, что Сербия требует "провести независимое расследование с привлечением международных экспертов и сербских патологоанатомов", что позволит подтвердить факт того, что "сербы хладнокровно, мучительно и жестоко убиты косовской полицией".

Президент Сербии Александар Вучич в обращении к нации вечером 24 сентября заявил, что представители KFOR фактически дали Курти карт-бланш на убийство сербов в ходе инцидента на севере Косова, где были убиты четыре гражданина Сербии. По его словам, представители KFOR помогали полиции самопровозглашенного Косова в операции против местных сербов.

Ранее Курти опубликовал фотографии вооруженных людей в масках, утверждая, что они напали на полицейских при поддержке сербских властей. Он сообщал, что правоохранительные органы Косова проводят операцию по задержанию подозреваемых. По словам Курти, в ночь на 24 сентября один сотрудник правоохранительных органов был убит, а второй получил ранения. Позднее Вучич сообщил, что полицейские подразделения непризнанного Косова убили трех сербов и тяжело ранили двух, затем умер еще один человек. По словам президента Сербии, после произошедшего Белград никогда не признает независимость края.