Си Цзиньпин заявил, что Китай должен защищать международную справедливость

Си Цзиньпин поднял тост за процветание Китая и сотрудничество с народами других стран

Си Цзиньпин поднял тост за процветание Китая и сотрудничество с народами других стран

Глава КНР отметил необходимость содействовать построению сообщества с единой судьбой человечества

ПЕКИН, 28 сентября. /ТАСС/. Китай намерен отстаивать справедливость на международной арене, а также практиковать подлинную многосторонность. Об этом заявил глава КНР Си Цзиньпин на торжественном приеме в Доме народных собраний в Пекине по случаю 74-й годовщины образования КНР.

"Мы должны придерживаться мирного развития, решительно следовать взаимовыгодной стратегии открытости [внешнему миру], защищать международную справедливость, практиковать подлинную многосторонность", - сказал Си Цзиньпин. Он также отметил необходимость содействовать построению сообщества с единой судьбой человечества, "работать с народами всех стран, чтобы справиться с различными глобальными вызовами и совместно создать прекрасное будущее для человечества".

"Мы должны придерживаться принципа одного Китая", - указал Си Цзиньпин. Он отметил, что воссоединение материкового Китая и Тайваня - это "историческая неизбежность, которой никакая сила не сможет воспрепятствовать". Он сказал, что Китай должен "неуклонно двигаться вперед к великой цели построения сильной страны и возрождения нации".

"Сейчас я хотел бы произнести тост в честь 74-й годовщины основания КНР. За процветание и могущество Китая, за счастье и благополучие людей всех этнических групп страны, за дружбу и сотрудничества между китайским народом и народами других стран мира, а также за здоровье всех гостей, товарищей и друзей, присутствующих здесь!" - сказал китайский лидер.

Гостями торжественного приема стали партийные и государственные руководители КНР, военные, спортсмены и общественные деятели КНР, а также ряд дипломатов, в частности на мероприятии присутствовал посол России в КНР Игорь Моргулов.

День образования Китайской Народной Республики отмечается 1 октября. В стране по этому случаю объявлена неделя выходных с 29 сентября по 6 октября.