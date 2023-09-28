Суд в Минске подтвердил решение не перерегистрировать партию "Справедливый мир"

В партии отметили, что она продолжает действовать и обладает всеми правами зарегистрированной до момента принятия Верховным судом решения о ликвидации

МИНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Верховный суд Белоруссии отказал белорусской партии левых "Справедливый мир" в удовлетворении жалобы на отказ в перерегистрации Минюстом страны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте партии.

"Верховный суд принял решение об отказе в удовлетворении жалобы белорусской партии левых "Справедливый мир" на решение министерства юстиции о не перерегистрации партии. Таким образом, данное решение Минюста вступило в законную силу с 26 сентября 2023 года", - говорится в сообщении.

В партии обратили внимание, что она продолжает действовать и обладает всеми правами зарегистрированной политической партии до момента принятия Верховным судом решения о ликвидации партии. "Дата заседания Верховного суда по вопросу ликвидации партии пока не назначена", - уточнили в "Справедливом мире".

В феврале нынешнего года президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, предусматривающий изменение условий создания и деятельности политических партий. В соответствии с документом, вступившим в силу 4 марта, Минюст в течение шести месяцев должен перерегистрировать политические партии. Деятельность объединений, не прошедших перерегистрацию и не принявших решение о ликвидации, будет прекращена решением Верховного суда.

На начало 2023 года в перечне Минюста числились 15 политических партий, сейчас их насчитывается 5. В начале мая была зарегистрирована партия "Белая Русь", в июне документы о перерегистрации получили Либерально-демократическая партия, Коммунистическая партия и Республиканская партия труда и справедливости. В конце февраля министр юстиции Белоруссии Сергей Хоменко заявлял, что после перерегистрации в стране останутся три или четыре партии.