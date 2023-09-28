Канцлера Австрии раскритиковали за рассуждения о малоимущих семьях

Карл Нехаммер отпарировал жалобы на нехватку горячего питания для детей из малоимущих семей, предложив купить им дешевый обед в фастфуде

ВЕНА, 28 сентября. /ТАСС/. Канцлер Австрии Карл Нехаммер столкнулся с волной критики после видео, на котором отпарировал жалобы на нехватку горячего питания для детей из малоимущих семей, предложив купить им дешевый обед в фастфуде.

"А что же родители? Что значит, что дети в Австрии не получают горячего питания? Знаете ли вы, какое самое дешевое горячее питание в Австрии? Нездоровое, но дешевое: гамбургер в McDonald’s", - заявил Нехаммер.

Политик добавил, что его могут "упрекать в росте бедности", но при этом доля людей, работающих на полставки, не увеличивается. "Если у меня мало денег, то я иду больше работать", - говорит на видео канцлер.

Критики обращают внимание, что видео, судя по всему, было снято в винном погребе. В кадре видны бутылки и бокалы, а также столы с закусками. Представители от оппозиции жестко отреагировали на видеоролик. Председатель правой Австрийской партии свободы Герберт Кикль заявил, что канцлер "лишен эмпатии" и "оторван от реальности".

"Австрийцы и все люди, живущие в этой стране, заслуживают федерального канцлера, который их уважает! Однако в этом ролике мы видим федерального канцлера, который презирает народ за вещи, за которые сам [Нехаммер] несет прямую и личную ответственность", - высказался глава социал-демократов Андреас Баблер. Он добавил, что канцлер, получающий €23 тыс. в месяц, должен обеспечить право детей на здоровое горячее питание в образовательных учреждениях.