Косовский премьер призвал международное сообщество ввести санкции против Сербии

Альбин Курти заявил, что оружие, использованное против косовской полиции, "принадлежит Сербии и пришло из Сербии"

БЕЛГРАД, 28 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр непризнанного Косова Альбин Курти обратился к международному сообществу с призывом ввести санкции в отношении Сербии.

"В воскресенье [24 сентября] мы столкнулись с агрессивным нападением преступных и террористических группировок из Сербии не только на полицию, но и на государство, на порядок нашей республики <...>. Вооруженное нападение нарушило территориальную целостность, суверенитет и национальную безопасность. Сбежавшие нападавшие должны быть экстрадированы, переданы нашим властям, - приводит слова Курти портал Kosovo online. - Сербия должна подвергнуться международным санкциям за этот акт. Если она останется безнаказанной, она повторит преступление".

Премьер также выразил мнение, согласно которому оружие, использованное против косовской полиции, "принадлежит Сербии и пришло из Сербии". "Сербия предоставила им военную экипировку и провела боевую подготовку", - отметил Курти.

Глава Канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Петар Петкович заявил ранее, что полиция непризнанного Косова в ходе своей операции в Косове и Метохии устроила расправу над сдавшимися сербами, расстреляв их в упор. Он отметил, что это была не полицейская операция, а агрессия, в результате которой "сербы хладнокровно, мучительно и жестоко убиты косовской полицией".

Президент Сербии Александар Вучич в обращении к нации вечером 24 сентября заявил, что представители Сил НАТО для Косова (KFOR) фактически дали Курти карт-бланш на убийство сербов в ходе инцидента на севере Косова, где были убиты три гражданина Сербии. По его словам, представители KFOR помогали полиции самопровозглашенного Косова в операции против местных сербов.

Ранее Курти опубликовал фотографии вооруженных людей в масках, утверждая, что они напали на полицейских при поддержке сербских властей. Он сообщал, что правоохранительные органы Косова проводят операцию по задержанию подозреваемых. По словам Курти, в ночь на 24 сентября один страж порядка был убит, а второй получил ранения. Позднее Вучич сообщил, что полицейские подразделения непризнанного Косова убили трех сербов и тяжело ранили двух. По словам президента Сербии, после произошедшего Белград никогда не признает независимость края.