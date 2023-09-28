Блинкен: администрации США приходится неустанно работать над сохранением поддержки Украины

Госсекретарь США отказался принять точку зрения, заключающуюся в том, что ответственность за украинский кризис лежит на Западе и НАТО

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Размывания поддержки Украины со стороны Конгресса США и американского общества в целом пока нет, но вашингтонской администрации приходится "постоянно концентрировать внимание сограждан на том, что стоит на кону". С такими заявлениями выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"В Конгрессе - да, есть некоторые громкие голоса, выступающие за иной подход. Но, если посмотреть на большинство в обеих [системообразующих] партиях [США], то поддержка есть, она сохраняется", - сказал глава американского внешнеполитического ведомства в открытом онлайн-интервью журналу The Atlantic. При этом Блинкен, представляющий нынешнюю демократическую администрацию США, уточнил, что недавно общался с лидером республиканского меньшинства в Сената Конгресса Митчем Макконнеллом и убедился в наличии поддержки Киева с его стороны. "Это ясно", - полагает госсекретарь. Он также охарактеризовал как "твердого сторонника" продолжения оказания помощи Украине председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса республиканца Майкла Маккола. "Так что я считаю, что поддержка все еще имеется", - подчеркнул Блинкен.

"Нам, конечно, приходится постоянно концентрировать внимание сограждан на том, что стоит на кону", - признал далее глава внешнеполитического ведомства. По оценке Блинкена, интенсивность внимания к Украине в США "сохранялась намного дольше", чем он в прошлом взялся бы предсказывать. "Однако неизбежно происходит что-то другое. Внимание прессы переключается на иное. В эти моменты - да, более сложно держать внимание общественности прикованным к чему-то", - констатировал госсекретарь. "Я не видел этой эрозии [поддержки Киева]. Но нам над этим приходится постоянно работать", - сказал Блинкен.

Кроме того, он категорически отказался принять точку зрения, заключающуюся в том, что ответственность за украинский кризис лежит на Западе и НАТО, которые, по сути, загоняют Россию в угол. "Считаю, что история свидетельствует в точности об обратном. <...> И у НАТО никогда не было поползновений ни на один дюйм российской территории. Это не наступательный альянс. Это оборонительный альянс", - утверждал госсекретарь.

Комментируя провал контрнаступления Киева, он пытался представить дело так, что эти операции развиваются успешно. "Конечно, они [украинские власти] ведут это контрнаступление на юге и востоке. Оно идет тяжело. Тому есть хорошая причина: у россиян было много месяцев на то, чтобы выстроить линии обороны. Но украинцы добиваются подлинного прогресса", - заявил Блинкен.