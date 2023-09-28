Боевики атаковали позиции ВС Нигера недалеко от границы с Мали

Информация о последствиях нападения не приводится

ДУБАЙ, 28 сентября. /ТАСС/. Неизвестные вооруженные лица совершили нападение на расположение военнослужащих ВС Нигера на западе страны недалеко от границы с Мали. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники.

По данным канала, инцидент произошел в районе Кандаджи, расположенном в области Тилабери. Информация о последствиях нападения не приводится.

В конце июля группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Лидеры Экономического сообщества стран Западной Африки ввели против мятежников жесткие санкции и потребовали от них освободить Базума, пригрозив применением силы.

После военного переворота боевики террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ), которая контролирует обширные территории в Буркина-Фасо и Мали, начали приближаться к границе с Нигером, в районе которой также действует ее соперник - террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Это связано с тем, что после мятежа число операций по выявлению боевиков, проводимых военными Нигера совместно с американскими и французскими войсками, заметно сократилось.