Свидетели по делу об импичменте Байдену заявили на слушаниях в Конгрессе о недостатке улик

Республиканец Джеймс Комер ранее заявил, что у законодателей имеются свидетельства участия американского лидера в коррупционных схемах и злоупотребления им служебными полномочиями в период пребывания в должности вице-президента

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Эксперты, вызванные в качестве свидетелей в Комитет по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США на первые слушания по делу о возможном импичменте президента США Джо Байдена, считают, что оснований для такого шага пока недостаточно.

Как сообщает газета The Washington Post, в ходе слушаний председатель комитета Джеймс Комер (республиканец от штата Кентукки) заявил, что у законодателей имеются свидетельства участия Байдена в коррупционных схемах и злоупотребления им служебными полномочиями в период пребывания в должности вице-президента США (в 2009-2017 годах). При этом Комер не предоставил прямых свидетельств обогащения действующего лидера США в результате его предполагаемого участия в этих схемах. Ранее портал The Daily Caller утверждал, что в рамках расследования, проводимого тремя комитетами Палаты представителей Конгресса, было установлено, что в период с 2009 по 2014 годы семья Байдена якобы получила из-за рубежа порядка $24 млн.

Свидетели, вызванные на слушания Комером, председателем юридического комитета Палаты представителей Конгресса Джимом Джорданом (республиканец от штата Огайо) и главой комитета по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса Джейсоном Смитом (республиканец, от штата Миссури), настаивали на том, что оснований для обвинения Байдена в причастности к коррупционным схемам пока недостаточно. В свою очередь представители Демократической партии, участвовавшие в слушаниях, настаивали на том, что расследование является "политическим приемом" с целью укрепления позиций вероятного кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа и отвлечения внимания от возможной приостановки финансирования работы федерального правительства.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния) 11 сентября заявил, что принял решение инициировать официальное расследование перед возможным объявлением голосования по импичменту Байдена. Как заявил законодатель, расследование будет направлено на то, чтобы выяснить, получал ли действующий американский лидер выгоду от деловых операций своего сына Хантера Байдена.