В США сообщили о продолжении расследования перехода военнослужащего в КНДР

Трэвис Кинг пока остается в госпитале в штате Техас

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны США продолжает расследование причин перехода американского военнослужащего Трэвиса Кинга на территорию КНДР, сам он пока остается в госпитале в штате Техас. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на регулярном брифинге для журналистов.

"Что касается того, почему он пересек границу с КНДР, какова была его мотивация, то расследование продолжается. Я предлагаю дождаться его результатов", - сказала она.

Сингх добавила, что Кинг находится в настоящее время в военном госпитале в Техасе. "Он пройдет медицинский осмотр, после чего его осмотрят специалисты, чтобы определить эмоциональное состояние и психологическое здоровье", - сказала она.

Ранее Пхеньян передал через Китай американским властям рядового Сухопутных войск ВС США Трэвиса Кинга, который 18 июля незаконно пересек межкорейскую границу в пункте Пханмунджом. В качестве причины темнокожий военнослужащий назвал "антипатию к бесчеловечному отношению и расовой дискриминации в рядах Вооруженных сил Соединенных Штатов".