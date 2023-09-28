В Косове считают, что к убийству полицейского могли быть причастны "лица, прибывшие из РФ"

Глава МВД непризнанного Косова Джелаль Свечлия заявил, что в районе полицейской операции были обнаружены документы, которые якобы позволяют высказывать такие подозрения

БЕЛГРАД, 28 сентября. /ТАСС/. Министр внутренних дел непризнанного Косова Джелаль Свечлия заявил, что Приштина проводит расследование возможной причастности лиц, якобы прибывших из России, к инциденту на севере края, в результате которого погиб один косовский полицейский и трое сербов.

Инцидент произошел в ночь на 24 сентября. Премьер самопровозглашенного Косова Альбин Курти впоследствии опубликовал фотографии вооруженных людей в масках, утверждая, что они напали на полицейских при поддержке сербских властей. Он сообщал, что правоохранительные органы Косова проводят операцию по задержанию подозреваемых. По словам Курти, один страж порядка был убит, а второй получил ранения. Позднее президент Сербии Александар Вучич заявил, что полицейские подразделения Косова убили трех сербов и тяжело ранили двух.

"Следователи ищут доказательства, связывающие Россию с вооруженным нападением, в результате которого погибли косовский полицейский Африм Буняку и трое сербов, - приводит слова главы МВД портал Kosovo Online. - Что мы знаем наверняка, так это то, что они прибыли из Сербии. Некоторые из них - косовские сербы, имеющие двойное косовское и сербское гражданство, по данным нашей разведки, они прошли подготовку в лагерях в Сербии". Свечлия также утверждал, что в районе полицейской операции были обнаружены документы, которые якобы "позволяют подозревать, что там были лица, прибывшие из России".

Глава Канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Петар Петкович заявил ранее, что полиция непризнанного Косова в ходе своей операции в Косове и Метохии устроила расправу над сдавшимися сербами, расстреляв их в упор. Он отметил, что это была не полицейская операция, а агрессия, в результате которой "сербы хладнокровно, мучительно и жестоко убиты косовской полицией".

Президент Сербии Александар Вучич в обращении к нации вечером 24 сентября заявил, что представители Сил НАТО для Косова (KFOR) фактически дали Курти карт-бланш на убийство сербов в ходе инцидента на севере Косова. По его словам, представители KFOR помогали полиции самопровозглашенного Косова в операции против местных сербов. Он указал, что после произошедшего Белград никогда не признает независимость края.