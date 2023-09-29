Армия Тайваня под наблюдением военных США провела учения на Палау

По сведениям газеты Taipei Times, за маневрами наблюдали военнослужащие 38-й артиллерийской бригады ПВО Сухопутных войск Вооруженных сил Соединенных Штатов

ГОНКОНГ, 29 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Тайваня под наблюдением военных США провели на Палау учения с использованием зенитных ракетных комплексов (ЗРК) MIM-104F Patriot (PAC-3). Об этом сообщила газета Taipei Times.

Как рассказал источник издания, из-за близости военных радаров Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тайвань редко проводит испытания систем противоракетной обороны на своей территории. Газета отмечает, что пусковые комплексы ЗРК Patriot, которые тайваньские военные использовали во время учений на Палау, были доставлены непосредственно с Тайваня или же это было оборудование, на котором они проходили обучение в США.

По данным собеседника газеты, за учениями наблюдали военнослужащие 38-й артиллерийской бригады ПВО Сухопутных войск Вооруженных сил США, которая дислоцирована в японском городе Сагамихара (префектура Канагава).

Из-за близкого расположения средств наблюдения НОАК американские военные также проводят аналогичные учения на Палау. Как отметил источник издания, 38-я артиллерийская бригада ПВО в июле провела уже вторые стрельбы из ЗРК Patriot на Палау. Легенда тех учений подразумевала уничтожение беспилотных летательных аппаратов.

Республика Палау, расположенная в Филиппинском море Тихого океана, является одной из немногих стран мира, которая поддерживает официальные дипломатические отношения с Тайванем.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.