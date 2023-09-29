Избранный президент Гватемалы согласился вернуться к процессу передачи власти

Действующий глава государства Алехандро Джамматтеи отметил, что церемония инаугурации победившего на выборах Бернардо Аревало состоится, как и планировалось, 14 января 2024 года

ГАВАНА, 29 сентября. /ТАСС/. Победивший на президентских выборах в Гватемале Бернардо Аревало согласился вернуться к процессу передачи власти, который он приостановил по причине устроенных прокуратурой обысков в центре подсчета голосов. Об этом в четверг сообщил действующий глава государства Алехандро Джамматтеи.

"Мы возобновим процесс передачи власти по принципам, предложенным избранным президентом, <...> мы будем открыто сообщать о ходе в официальных СМИ. Как заявила Организация американских государств, это образцовое демократическое решение, которому могут следовать другие страны", - написал политик на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter). Он отметил, что церемония инаугурации Аревало состоится 14 января 2024 года, как ранее было запланировано.

В начале сентября Аревало сообщил, что его оппоненты готовятся дестабилизировать политическую ситуацию в республике с целью сорвать его инаугурацию. Позже он объявил о приостановке процесса передачи власти после того, как сотрудники прокуратуры вскрыли около 160 избирательных урн в одном из центров подсчета голосов, где хранились бюллетени с результатами волеизъявления граждан на президентских выборах. Аревало подал жалобу в Верховный суд Гватемалы с требованием отставки нескольких руководителей прокуратуры и призвал граждан выйти на улицы для поддержки его требований.

Во втором туре президентских выборов, прошедшем 20 августа, Аревало получил более 2,38 млн голосов. Президент избирается в Гватемале на четыре года без права баллотироваться на новый срок.