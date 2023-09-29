В КНР заявили, что принцип "одного Китая" остается гарантией мира в Тайваньском проливе

Замглавы МИД КНР Сунь Вэйдун подчеркнул, что позитивное взаимодействие между Китаем и США в Азиатско-Тихоокеанском регионе отвечает интересам обеих сторон

ПЕКИН, 29 сентября. /ТАСС/. Соблюдение принципа "одного Китая" обеспечит стабильность в Тайваньском проливе. Об этом заявил замглавы МИД КНР Сунь Вэйдун в ходе консультаций в Вашингтоне с помощником госсекретаря США по вопросам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниелом Критенбринком.

Китайский дипломат подробно изложил американскому коллеге позицию КНР по тайваньскому вопросу. "Принцип "одного Китая" является краеугольным камнем мира и стабильности в районе Тайваньского пролива", - приводятся его слова на сайте МИД КНР.

Он подчеркнул, что позитивное взаимодействие между Китаем и США в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) отвечает интересам обеих сторон. Все страны региона поддерживают взаимодействие между Пекином и Вашингтоном, добавил Сунь Вэйдун.

Стороны провели откровенный, глубокий и конструктивный обмен мнениями по китайско-американским отношениям, ситуации в АТР, региональной политике, а также по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, сообщил МИД КНР.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров является одной из китайских провинций.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения. Напряженность в регионе Тайваньского пролива серьезно обострилась после того, как 2-3 августа 2022 года на острове побывала занимавшая тогда пост спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.