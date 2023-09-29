Глава МИД талибов заявил о выполнении обещаний по обеспечению безопасности в регионе

Правительство уничтожило множество укрытий группировки "Исламское государство" и предотвратило реализацию крупного сговора против безопасности, сообщил Амир Хан Моттаки

КАЗАНЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Правительство Афганистана, сформированное радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), выполнило свои обещания по обеспечению безопасности в регионе. С таким заявлением выступил и.о. министра иностранных дел Афганистана Амир Хан Моттаки на полях московского формата консультаций по Афганистану, заседание которого проходит в Казани.

"Мы обещали, что Исламский эмират Афганистан [используемое талибами название государства] не допустит возникновения на своей территории угроз миру, региону и особенно странам - соседям Афганистана. Это обещание было выполнено. За последние два года мы уничтожили множество укрытий ИГ ["Исламское государство", группировка запрещена в РФ] на всей территории страны и предотвратили реализацию крупного сговора против безопасности всего региона", - подчеркнул Моттаки.

Террористическая угроза по-прежнему остается главным вызовом безопасности как внутри Афганистана, так и за пределами страны. Представители спецслужб СНГ в сентябре отмечали обеспокоенность ростом терроризма. При этом посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов подчеркивал, что талибы добились определенных успехов в борьбе с боевиками ИГ.

Московский формат был создан в 2017 году на основе шестистороннего механизма консультаций спецпредставителей России, Афганистана, Индии, Ирана, Китая и Пакистана. Его первое заседание прошло 14 апреля 2017 года с участием заместителей министров и спецпредставителей 11 стран, включая афганскую сторону. Главная цель формата - содействие продвижению процесса национального примирения в Афганистане и скорейшему установлению мира в этой стране. Предыдущее, четвертое заседание, прошло в ноябре 2022 года в Москве без участия талибов.